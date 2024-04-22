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Попытки НАТО сдержать РФ без перевооружения Европы обречены на провал — Politico

11:00 22.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Европейским странам — членам НАТО необходимо в срочном порядке перевооружаться, иначе все попытки альянса сдержать Россию обречены на провал. Такое мнение высказывает директор Центра стратегии и безопасности Скоукрофта при Атлантическом совете (признан нежелательной в РФ организацией) Эндрю Михта в газете Politico.

По его словам, Европа слишком «медленно наращивала производство оружия и боеприпасов — медленно не только на уровне, необходимом для поддержки Киева, но и с точки зрения пополнения запасов альянса». «А поскольку ситуация на земле ухудшается, победа России на Украине может наступить раньше, чем многие прогнозируют, — возможно, даже до истечения срока президентства Джо Байдена», — отмечает эксперт.

«Без европейского перевооружения блок просто обрекает себя на провал», — указывает он. Представители военного руководства США и их союзников неустанно работали над возвращением НАТО «к ее первоначальной роли по обеспечению коллективного сдерживания и обороны». Теперь у альянса есть «региональные планы с требованиями к потенциалу формирования сил, которые восстановят эту основную функцию». «Но если Европа не потратит деньги на расширение своей оборонно-промышленной базы <…>, их реализация будет чревата неприемлемым риском», — говорится в публикации.

Как сообщалось ранее, Евросоюз решил возродить план «Союз рынков капитала» (CMU) с целью получения сотен миллиардов евро на ускоренное наращивание оборонного потенциала блока, доведения минимального уровня военных расходов стран-членов до 2% ВВП. По оценке Европейского центрального банка (ЕЦБ), только для достижения такого целевого показателя военных затрат ЕС необходимо изыскивать ежегодно 75 млрд евро.

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