Если Молдавия объединится с Румынией, то у Гагаузии есть право на самоопределение — Гуцул

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Гагаузия может воспользоваться правом на самоопределение, если Молдавия объединится с Румынией или войдет в состав Евросоюза, это прописано в законе об особом правовом статусе. Об этом заявила ТАСС глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул.

«Мы не планируем выхода из Молдовы, потому что это наша родина. В конституции указано, что Молдова — суверенная и нейтральная страна. Но в случае, если Молдова решит объединиться с Румынией или войдет в состав Европейского союза, то Гагаузская автономия оставляет за собой право на внешнее самоопределение. Это указано у нас в законе об особом правовом статусе», — сказала она.