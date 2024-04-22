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НОВОСТИ

Если Молдавия объединится с Румынией, то у Гагаузии есть право на самоопределение — Гуцул

13:20 22.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Гагаузия может воспользоваться правом на самоопределение, если Молдавия объединится с Румынией или войдет в состав Евросоюза, это прописано в законе об особом правовом статусе. Об этом заявила ТАСС глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул.

«Мы не планируем выхода из Молдовы, потому что это наша родина. В конституции указано, что Молдова — суверенная и нейтральная страна. Но в случае, если Молдова решит объединиться с Румынией или войдет в состав Европейского союза, то Гагаузская автономия оставляет за собой право на внешнее самоопределение. Это указано у нас в законе об особом правовом статусе», — сказала она.

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