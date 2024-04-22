Действия США, НАТО и ЕС на Украине создают угрозу мировой войны — Сийярто
14:00 22.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
США, НАТО и Евросоюз, по сути, соревнуются друг с другом, кто поставит на Украину больше оружия, а это ведет к эскалации конфликта с Россией и создает угрозу новой мировой войны. Такое мнение высказал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто по прибытии в Люксембург на совместную встречу глав МИД и Минобороны стран ЕС.
Он отметил, что после решения Конгресса США о новом пакете помощи для Украины, принятого в минувшие выходные дни, «европейские политики, выступающие за войну, хотят наверстать упущенное». «Сегодня на повестке дня — новые поставки вооружений и миллиарды евро», — написал Сийярто на своей странице в соцсети.
«В Брюсселе усиливается подготовка к мировой войне», — предупредил министр. По его словам, Соединенные Штаты, НАТО и ЕС теперь конкурируют за право координировать военную помощь Украине, «вместо того чтобы сосредоточиться на укреплении мира и поиске дипломатических решений». «Подготовка к новой мировой войне должна быть остановлена», — заявил глава венгерского МИД.
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