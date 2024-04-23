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Силы РФ уничтожили на Днепре четыре лодки с десантом ВСУ, сообщил Сальдо

11:20 23.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подразделения российской группировки войск «Днепр» в ночь на вторник уничтожили четыре лодки с десантом Вооруженных сил Украины (ВСУ) на реке Днепр в Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

«В прошедшие сутки подразделения группировки войск „Днепр“ <…> в ночное время уничтожали вражеские плавсредства на реке Днепр. В результате обнаружены и поражены четыре лодки противника с десантом до 15 боевиков 35-й и 37-й бригад морской пехоты», — написал он в телеграм-канале.

Также, по словам Сальдо, группировка «Днепр» наносила огневое поражение 141-й, 65-й и 128-й бригадам украинских формирований, вела удары по пунктам временной дислокации, технике и артиллерийским позициям ВСУ на правом берегу и успешно боролась с разведывательными и ударными беспилотниками противника.

«Общие потери врага в живой силе за сутки составили до 45 боевиков, уничтожены 2 военных автомобиля», — добавил губернатор.

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