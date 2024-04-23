Силы РФ уничтожили на Днепре четыре лодки с десантом ВСУ, сообщил Сальдо
11:20 23.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Подразделения российской группировки войск «Днепр» в ночь на вторник уничтожили четыре лодки с десантом Вооруженных сил Украины (ВСУ) на реке Днепр в Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
«В прошедшие сутки подразделения группировки войск „Днепр“ <…> в ночное время уничтожали вражеские плавсредства на реке Днепр. В результате обнаружены и поражены четыре лодки противника с десантом до 15 боевиков 35-й и 37-й бригад морской пехоты», — написал он в телеграм-канале.
Также, по словам Сальдо, группировка «Днепр» наносила огневое поражение 141-й, 65-й и 128-й бригадам украинских формирований, вела удары по пунктам временной дислокации, технике и артиллерийским позициям ВСУ на правом берегу и успешно боролась с разведывательными и ударными беспилотниками противника.
«Общие потери врага в живой силе за сутки составили до 45 боевиков, уничтожены 2 военных автомобиля», — добавил губернатор.
НОВОСТИ
- 12:32 23.04.2024
- ФСБ задержала в Брянске сторонника украинских националистов, готовившего теракт
- 12:20 23.04.2024
- Госдеп США признал, что власти Белоруссии не похищают людей
- 12:05 23.04.2024
- Заявления на пересдачу ЕГЭ будут приниматься с 26 июня по 1 июля — аппарат Голиковой
- 12:00 23.04.2024
- МИД КНР назвал ложными заявления о шпионской деятельности Китая
- 11:32 23.04.2024
- Власти Таиланда согласовали 60-дневный безвизовый режим для граждан России — СМИ
- 11:05 23.04.2024
- В Молдавии проходят обыски у оппозиционеров, которые были на съезде в Москве — депутат
- 11:00 23.04.2024
- С начала весеннего половодья на территории РФ были эвакуированы 38 302 человека
- 10:32 23.04.2024
- Трамп в беседах с европейскими коллегами называл Украину «частью России»
- 10:20 23.04.2024
- В Одессе повреждены объекты инфраструктуры
- 10:05 23.04.2024
- США не должны очернять отношения КНР и РФ — МИД Китая
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать