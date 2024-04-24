Курорт Сбера «Мрия» признан лучшим курортным отелем по версии Russian Hospitality Awards
10:58 24.04.2024
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Фото Сбера
В 2024 году «Мрия» отмечает 10-летний юбилей. Гостей ждут более 100 ярких мероприятий: «Фестиваль цветения сакуры», «Крымские каникулы», HoReCa Fest 2024, а также многочисленные мастер-классы и концерты. Кульминация праздничных мероприятий запланирована на 14 августа – состоится ужин, завершающий известный проект «Два шефа – одна кухня». А 31 августа на фестивале «Гастролис» рестораны и бары Крымского полуострова объединятся, чтобы порадовать гостей изысканной кухней.
Курортный комплекс «Мрия» за 10 лет работы стал единственным российским курортом, завоевавшим более 100 международных и российских наград ведущих премий.
Russian Hospitality Awards – ежегодная премия, призванная выявить и отметить лучшие отели России, способствуя повышению качества услуг в гостиничном секторе страны. Церемония проводится с целью развития внутреннего туризма, увеличения конкурентоспособности российских гостиниц на мировых рынках и создания платформы для общения ключевых игроков индустрии гостеприимства.
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