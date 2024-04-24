СБУ задержала наместника Святогорской лавры

14:55 Источник: НГ-Online

Служба безопасности Украины задержала наместника Святогорской лавры, которая находится на подконтрольной Киеву территории Донецкой Народной Республики. Митрополиту Арсению (Яковенко) предъявили обвинение в «подрывной деятельности». По мнению спецслужбы, священнослужитель указал Вооруженным силам РФ местоположение украинских блок-постов в Краматорском районе, причем сделал он это якобы «во время литургии». СБУ считает также, что митрополит еще до начала СВО «распространял прокремлевские нарративы». Ему угрожает до 8 лет лишения свободы, сообщила спецслужба. По мнению осведомленных лиц в Украинской православной церкви, СБУ подразумевает записи интервью наместника лавры, в которых Арсений жалуется на то, что паломников не пропускают в монастырь и указывает те места, где украинские блок-посты преграждают путь автобусам с верующими. По сообщениям СМИ, митрополита Арсения увезли в город Днепр. Святогорский мужской монастырь относится к Донецкой епархии УПЦ, хотя территориально располагается в Горловской епархии, которая в июле 2023 года вышла из УПЦ и зарегистрирована как российское юридическое лицо.

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