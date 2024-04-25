Cбер начал прием заявок на блокчейн-хакатон DeFi Hack 2024

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Сбер с 25 апреля по 2 июня принимает заявки на блокчейн-хакатон DeFi Hack 2024, в котором могут принять участие все желающие разработчики от 18 лет. Они получат доступ к блокчейн-платформе Сбера и представят свои проекты потенциальным партнёрам. В составе команды может быть от 1 до 5 человек. Всем участникам команды нужно отправить индивидуальную заявку на сайте.

Финалисты хакатона будут объявлены 12 июня, а победители – 27 июня. Призовой фонд распределится так: победители получат 500 тыс. руб. на реализацию своей идеи, команда, занявшая второе место, – 300 тыс. руб., а третье – 200 тыс. руб.

«Наш блокчейн-хакатон открывает перед участниками большие возможности: они получат приоритетный доступ к блокчейн-платформе Сбера, техническую и организационную поддержку, смогут презентовать свой проект на большую аудиторию потенциальных партнеров и клиентов, а также найти единомышленников для его эффективного развития, – рассказал Александр Нам, директор Лаборатории блокчейн Сбербанка. – Нам интересны любые смелые нефинансовые проекты, которые смогут обогатить блокчейн-инициативы Сбера. Мы решили помочь участникам, задать им вектор для творчества, поэтому определили наиболее востребованные трендовые направления, среди которых применение блокчейн для повышения прозрачности цепочек поставок, для управления медицинскими данными, углеродными активами и многое другое. Желаем ребятам нестандартных идей, успехов и, конечно, победы».

Для участия в хакатоне можно предложить проект, который относится к одному из направлений: decentralized identity; ассистент по работе с web3; построение DEX без применения AMM-подходов (DEX, построенная на принципах заявок и⁠/⁠или применения оракулов); применение LLM и ML для анализа блокчейн-данных (аккаунтов, транзакций и событий); применение блокчейн для управления медицинскими данными или углеродными активами, а также для повышения прозрачности цепочек поставок. Для разработки участникам будут также предложены отечественные решения: платформа для работы с исходным кодом GitVerse и AI-ассистент для написания программного кода GigaCode.

Фокус блокчейн-платформы Сбера ComUnity – формирование сообщества увлеченных партнеров, которые будут совместно развивать в России проекты в сфере web3, децентрализованной идентификации и децентрализованных финансов (DeFi – это финансовые инструменты, функционирующие в виде приложений и сервисов, которые созданы на блокчейне). Максимальная совместимость платформы Сбера с существующей экосистемой web3 позволяет подключать к ней уже разработанные решения без дополнительных трудозатрат.