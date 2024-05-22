Израиль отозвал своих послов из Ирландии и Норвегии из-за признания Палестины
11:10 22.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Я распорядился о немедленном возвращении в Израиль для консультаций израильских послов в Ирландии и Норвегии на фоне решения этих стран объявить о признании палестинского государства. Я посылаю Ирландии и Норвегии четкий сигнал: Израиль не отступит перед теми, кто подрывает его суверенитет и угрожает его безопасности», — написал министр на своей странице в соцсети X.
Он подверг критике признание Палестины в контексте атаки на Израиль вооруженных сторонников радикального палестинского движения ХАМАС, совершенной 7 октября 2023 года. По версии Каца, такое решение «посылает палестинцам и всему миру сигнал: терроризм выгоден». «Извращенный шаг этих стран — это несправедливость по отношению к памяти жертв событий 7 октября, подрыв усилий по возвращению 128 похищенных и стимул для джихадистов из ХАМАС и Ирана, что отдаляет шанс на мир и ставит под вопрос право Израиля на самооборону», — полагает министр.
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