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Сийярто заметил, что политики в ЕС выдвигают все более безумные идеи по поводу Украины

11:30 27.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Европейские политики выдвигают все более безумные идеи по поводу конфликта на Украине, предлагая отправить туда войска западных стран и ввести обязательную воинскую повинность в Евросоюзе. Такое мнение высказал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто по прибытии на встречу со своими коллегами из стран ЕС в Брюсселе.

«Европейские политики выдвигают все более безумные идеи: отправка войск на Украину, уничтожение российских ракет над Украиной, ядерная война, европейская воинская повинность, что еще? С какими дикими идеями они выступят на сегодняшнем заседании Совета по иностранным делам?» — написал глава МИД на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).


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