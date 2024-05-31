МИД Венгрии: Мы не будем участвовать в долгосрочном финансировании проекта НАТО на Украине
16:14 31.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Венгрия предупредила союзников по НАТО, что не будет принимать участия, в том числе путем предоставления средств, в миссии альянса на Украине. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, принимавший участие в совещании с коллегами из стран Североатлантического альянса в Праге.
Напомнив, что НАТО планирует расширить свою координирующую роль в предоставлении военной помощи Украине и готовить ее военнослужащих, глава МИД сказал: «Мы не будем участвовать в долгосрочном финансировании этого проекта». По его словам, на совещании в Праге еще две страны, помимо Венгрии, «подчеркивали важность дипломатических усилий» по урегулированию украинского конфликта, но «не высказывали негативного мнения о самой миссии».
НОВОСТИ
- 16:35 31.05.2024
- США подталкивают Европу к введению санкций против Китая за, «якобы» поддержку оборонпрома РФ
- 15:30 31.05.2024
- Ответом на гостерроризм Зеленского может стать создание санитарной зоны - Слуцкий
- 15:20 31.05.2024
- Великобритания никогда не ограничивала Украину в применение оружия
- 15:20 31.05.2024
- Из-за возвратных заморозков в РФ погибло более 1 млн га посевов - Патрушев
- 15:10 31.05.2024
- В июне вступает в силу закон о некачественных коммунальных услугах
- 14:30 31.05.2024
- Киев ищет поддержки стран Азии перед конференцией в Швейцарии - СМИ
- 14:20 31.05.2024
- В Белгородской области после атак ВСУ шесть населенных пунктов остались без света
- 14:10 31.05.2024
- МЧС предлагает создать в РФ убежища от ядерного и химического оружия
- 13:30 31.05.2024
- Разрешение стран НАТО на удары по РФ вовлечет в конфликт весь альянс - Медведев
- 13:19 31.05.2024
- В честь 300-летия СПбГУ в космос запустили ракету с символикой Университета
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать