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МИД Венгрии: Мы не будем участвовать в долгосрочном финансировании проекта НАТО на Украине

16:14 31.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Венгрия предупредила союзников по НАТО, что не будет принимать участия, в том числе путем предоставления средств, в миссии альянса на Украине. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, принимавший участие в совещании с коллегами из стран Североатлантического альянса в Праге.

Напомнив, что НАТО планирует расширить свою координирующую роль в предоставлении военной помощи Украине и готовить ее военнослужащих, глава МИД сказал: «Мы не будем участвовать в долгосрочном финансировании этого проекта». По его словам, на совещании в Праге еще две страны, помимо Венгрии, «подчеркивали важность дипломатических усилий» по урегулированию украинского конфликта, но «не высказывали негативного мнения о самой миссии».

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