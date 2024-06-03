Более половины австралийцев выступает против дальнейшей помощи Украине — опрос
10:20 03.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Более половины австралийцев убеждены в том, что Канберра должна прекратить поддерживать Киев и уделить более пристальное внимание внутренним проблемам. Об этом со ссылкой на собственное исследование сообщает вещательная корпорация ABC.
Опрос, проведенный среди 1 510 респондентов, показал, что 51% австралийцев выступают против оказания помощи Украине, тогда как 49% уверены, что австралийское правительство должно продолжать поддерживать Киев.
Три других вопроса, заданных респондентам онлайн с 24 по 30 мая, касались возвращения на родину основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа (71% опрошенных высказались за его немедленное освобождение, а 29% сочли уголовное преследование австралийца справедливым), намерения Международного уголовного суда (МУС) выдать ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху (64% приветствовали бы его арест) и результатов будущих выборов президента США (52% участников обеспокоены тем, что действующий глава Белого Дома Джо Байден может быть переизбран на второй срок).
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