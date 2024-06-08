Более трети россиян не представляют, каким будет будущее РФ — исследование

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Почти 40% россиян не имеют представления о том, каким будет будущее РФ. Об этом свидетельствуют результаты исследования, которое представил генеральный директор АНО «Диалог» и АНО «Диалог регионы» Владимир Табак на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Согласно результатам исследования, большинство россиян (51%) полностью или частично представляют образ будущего России. При этом 39% опрошенных не имеют представления о том, каким будет будущее России.

Более трети опрошенных (38%) считают, что самым актуальным станет навык цифровой грамотности. Список ключевых профессий, по мнению респондентов, возглавят врачи, учителя, ученые, инженеры и ИТ-специалисты, добавил Табак.

«Отдельно россияне выделяют вирусологов, потому что со времен ковида врач остался центральной профессией. А тема медицины сегодня вызывает интерес не только в рамках гипотетических угроз. Например, в будущем россияне ждут появления лекарств от онкологии, диабета и деменции, а также изобретения, которое поможет продлить жизнь. Поэтому можно с уверенностью сказать, что тема медицины, здравоохранения, фармакологии станет ключевой. На втором месте, согласно опросу, сфера ИТ и цифровых технологий», — сказал он на сессии «Просто фантастика: образ будущего как ключевой фактор развития экономики и общества в XXI веке».

В настоящее время практически у каждого человека есть собственное представление о том, какими будут технологии будущего. Только 2% россиян относятся к этому понятию негативно, отметил генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров.

«32% россиян считают, что технологии будущего будут доступны всем, а 63% опасаются, что они будут дорогими, а некоторые страны будут ими обделены. Кроме того, у россиян есть страх, что роботы лишат их рабочих мест. Также граждане боятся атрофии мыслительных процессов, уничтожения природы, бесконтрольных действий машин или их восстания. Но при всем скептическом отношении к будущему и страхам, технооптимизм у нас работает», — рассказал Федоров.