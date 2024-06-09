Вопрос о войне и мире стал главным на выборах в Европарламент - Орбан
11:00 09.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Рассчитывать на урегулирование конфликта на Украине можно будет в случае победы миролюбивых сил на выборах в Европарламент и на выборах президента США. Такое мнение высказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в беседе с журналистами на избирательном участке после голосования на выборах в Европарламент.
Отвечая на вопрос корреспондента ТАСС, когда можно ожидать установления мира на Украине, глава правительства сказал: «Этого можно достичь в два шага». Он пояснил, что главной темой проходящих сейчас выборов Европарламент во всех странах ЕС стал вопрос о войне и мире. В ноябре, напомнил премьер, состоятся выборы президента США. «Это второй шаг», — уточнил Орбан. Он подчеркнул, что если на выборах в Европе и в США «победа будет за миролюбивыми людьми», то на Украине может быть установлен мир.
НОВОСТИ
- 12:10 09.06.2024
- Макрон пытается собрать «коалицию желающих» принято участие в его инициативе по Украине -СМИ
- 09:32 09.06.2024
- В ночь на 10 июня в Москве может похолодать до +12С - синоптики
- 09:00 09.06.2024
- Игорь Додон рассказал, что, по его мнению, спасло Приднестровье от войны
- 21:00 08.06.2024
- 59 стран заявили о намерениях вступить в БРИКС, ШОС, ЕАЭС — советник президента РФ Кобяков
- 20:30 08.06.2024
- Байден утверждает, что Европа окажется под угрозой, если РФ победит на Украине
- 20:00 08.06.2024
- Более трети россиян не представляют, каким будет будущее РФ — исследование
- 19:30 08.06.2024
- Франция и США окажут давление на Иран — Макрон
- 19:05 08.06.2024
- Первые десять банкоматов Сбера заработали в ДНР и ЛНР
- 19:00 08.06.2024
- Запад разрабатывал планы раздела не только России, но и Китая — Кнайсль
- 18:30 08.06.2024
- Африка чувствует возвращение России на континент — президент Зимбабве
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать