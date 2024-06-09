Вопрос о войне и мире стал главным на выборах в Европарламент - Орбан

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Рассчитывать на урегулирование конфликта на Украине можно будет в случае победы миролюбивых сил на выборах в Европарламент и на выборах президента США. Такое мнение высказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в беседе с журналистами на избирательном участке после голосования на выборах в Европарламент.

Отвечая на вопрос корреспондента ТАСС, когда можно ожидать установления мира на Украине, глава правительства сказал: «Этого можно достичь в два шага». Он пояснил, что главной темой проходящих сейчас выборов Европарламент во всех странах ЕС стал вопрос о войне и мире. В ноябре, напомнил премьер, состоятся выборы президента США. «Это второй шаг», — уточнил Орбан. Он подчеркнул, что если на выборах в Европе и в США «победа будет за миролюбивыми людьми», то на Украине может быть установлен мир.