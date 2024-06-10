За ночь четыре БПЛА уничтожено и перехвачено над Брянской областью — МО РФ

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили и перехватили четыре БПЛА над Брянской областью. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено четыре БПЛА над территорией Брянской области», — сказали там.