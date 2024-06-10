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Дворкович заявил, что будет подавать апелляцию на решение комиссии по этике FIDE

11:00 10.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович будет подавать апелляцию на решение комиссии по этике о вынесении ему выговора. Об этом Дворкович рассказал в интервью ТАСС.

7 июня комиссия по этике FIDE лишила Федерацию шахмат России (ФШР) членства в организации на два года. Решение связано с тем, что ФШР включила в свой состав региональные федерации новых территорий России, оно вступит в силу через 60 дней. Также комиссия сделала выговор Дворковичу за его участие в попечительском совете Федерации шахмат России.

«Да, буду [подавать апелляцию]. Дело по иску Федерации шахмат Украины и моих конкурентов по предыдущим выборам длится уже несколько месяцев. Все это время и ФШР, и я представляли аргументы с отрицанием каких-либо нарушений. Считаю, что эти аргументы являются абсолютно обоснованными. Тем не менее первая инстанция этической комиссии в составе трех человек (двумя голосами против одного) приняла свое решение. Решение состоит из двух частей, а именно: временное исключение ФШР из FIDE и выговор мне. Решение должно вступить в силу через 60 дней, однако апелляцию надо подать в течение 21 дня. Однако это только первая инстанция, в части процедур это означает, что есть время на апелляцию и защиту», — сказал Дворкович.

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