Украина не сможет восстановить экономику из нынешнего состояния, считает экс-премьер

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Украины не смогут восстановить экономику страны из того разрушенного состояния, в котором она оказалась в настоящее время. Таким мнением поделился бывший премьер-министр страны (2010-2014) Николай Азаров.

«У Украины практически нет возможности восстановить свою экономику из того состояния, в котором она находится сейчас. На то есть четыре основные причины: катастрофическая демографическая ситуация, бегство капитала за рубеж, упадок энергетики, хроническая закредитованность», — написал он в соцсети.

В частности, указывает Азаров, для функционирования экономики нужны рынки сбыта, в том числе и внутри страны, однако население Украины сократилось в два с половиной раза. «Раньше, когда обсуждалась возможность размещения корейских автомобильных заводов на Украине, считалось, что 50 млн. человек мало для того, чтобы такое предприятие было рентабельным. В стране с 20 млн. населения о подобном нечего и говорить», — отметил экс-премьер.

Он также подчеркнул, что на Украине отсутствуют условия для сохранения капитала внутри страны, инвестиций, а также развития технологий. Азаров добавил, что туманное будущее украинской экономики, помимо этого, определяют сокращение мощностей электрогенерации с 55 тыс. МВт в советское время до порядка 9-10 тыс. МВт на сегодняшний день, а также дефицит бюджета, который восполняют в основном за счет внешней помощи.

«Я не вижу никаких перспектив для Киева в текущей ситуации. Даже если боевые действия закончатся завтра, восстанавливать экономику страны будет просто некому. Самые высокотехнологичные отрасли экономики разрушены, и никакого „плана Маршалла“ для Украины не предвидится», — подытожил бывший премьер Украины.