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Генштаб ВСУ доволен темпами мобилизации, заявили в Раде

17:00 19.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинский Генштаб доволен темпами мобилизации после вступления в силу закона об ее ужесточении, заявил секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко. При этом власти, несмотря на обещания, не собираются в ближайшее время рассматривать вопрос демобилизации.

«Генеральный штаб сейчас действительно доволен темпами мобилизации. Их удовлетворяет количество мобилизованных, которое даже превышает ожидания. Они надеются, что эта тенденция будет сохраняться», — сказал Костенко в комментарии изданию «Украинская правда».

По словам секретаря комитета, вопрос о демобилизации будут рассматривать лишь в том случае, если до конца лета власти увидят, что темпы мобилизации «сохраняются и повышаются». «Тогда можно будет нарабатывать и вносить в Раду законопроект о демобилизации», — добавил Костенко. При этом он подчеркнул, что примерный срок подготовки такого проекта — до октября текущего года, но только при условии сохранения нынешних темпов мобилизации.

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