Генштаб ВСУ доволен темпами мобилизации, заявили в Раде
17:00 19.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украинский Генштаб доволен темпами мобилизации после вступления в силу закона об ее ужесточении, заявил секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко. При этом власти, несмотря на обещания, не собираются в ближайшее время рассматривать вопрос демобилизации.
«Генеральный штаб сейчас действительно доволен темпами мобилизации. Их удовлетворяет количество мобилизованных, которое даже превышает ожидания. Они надеются, что эта тенденция будет сохраняться», — сказал Костенко в комментарии изданию «Украинская правда».
По словам секретаря комитета, вопрос о демобилизации будут рассматривать лишь в том случае, если до конца лета власти увидят, что темпы мобилизации «сохраняются и повышаются». «Тогда можно будет нарабатывать и вносить в Раду законопроект о демобилизации», — добавил Костенко. При этом он подчеркнул, что примерный срок подготовки такого проекта — до октября текущего года, но только при условии сохранения нынешних темпов мобилизации.
НОВОСТИ
- 17:12 19.06.2024
- В НАТО считают, что до появления у Запада гиперзвукового оружия может пройти 20 лет
- 16:32 19.06.2024
- Госдума приняла в I чтении поправки об увеличении дефицита бюджета РФ на 2024 год
- 16:12 19.06.2024
- Армия Китая сталкивается с глубинными проблемами в политико-идеологическом плане - Си Цзиньпин
- 16:00 19.06.2024
- Над Курской областью сбита украинская ракета
- 15:32 19.06.2024
- Мишустин призвал к увеличению производства компонентов для средств поражения
- 15:12 19.06.2024
- Количество арестов в России за 8 лет сократилось на 40% — судья ВС РФ
- 15:00 19.06.2024
- Главком ВМФ заявил об угрозе применения силы против РФ с океанских и морских направлений
- 14:32 19.06.2024
- Четверо российских паломников умерли в Саудовской Аравии во время хаджа
- 14:12 19.06.2024
- Эстония готова обсуждать отправку войск на Украину — посол в Киеве
- 14:00 19.06.2024
- У Польши сейчас проблемы с военными запасами из-за поставок Украине — экс-президент
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать