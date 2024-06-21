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НОВОСТИ

Сбер не исключает увеличения компенсации банкам по ипотеке

15:40 21.06.2024

Правительство рассматривает повышение компенсации по программам льготной ипотеки для российских банков. Такая информация есть у первого зампреда Сбербанка Кирилла Царева, о чем он рассказал в интервью Frank Media.

В ноябре прошлого года правительство сократило компенсацию по программе ипотеки с 2 до 1,5 п.п. «Когда в ноябре поменялись условия компенсаций по льготной ипотеке, мы сразу обозначили, что для нас с точки зрения рентабельности эти продукты становятся невыгодными. И с этого момента мы сигнализировали рынку, что в том объеме (более 55%), в котором Сбер на этом рынке участвовал, мы больше участвовать не будем», – сообщил Кирилл Царев.

Официально программа льготной ипотеки истекает с 1 июля этого года. Власти не планируют ее продлевать, а обсуждают более адресный подход к ипотеке по госпрограмме. «После этого мы увидим определенные изменения, в том числе в структуре ипотеки», – считает Царев. Он добавил, что после отмены льготной ипотеки в течение двух месяцев на рынке возможен «провал» – это будет период адаптации для банков к новым условиям. К сентябрю, однако, по его словам, ситуация должна разрешиться.

В связи с отменой льготной ипотеки и снижением компенсации Царев прогнозирует снижение объема выдач ипотеки в 2024 на 30%.

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