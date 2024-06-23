Трамп считает, что Байден скоро втянет США в третью мировую войну
09:35 23.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«При жуликоватом Джо Байдене, худшем президенте за всю историю нашей страны, мир объят огнем, — сказал Трамп. — Президент утягивает нас в сторону третьей мировой войны. Мы вскоре окажемся в состоянии третьей мировой войны».
По словам экс-президента, Байдена «надо побыстрее убрать» с его поста. «Самая большая проблема состоит в том, что он говорит России, Китаю, КНДР <…>. Эти страны смеются над нами, они не могут поверить, что произошло с Америкой», — добавил Трамп.
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