11:15

Главный раввин России Берл Лазар связал нападение в Дагестане с погромом в аэропорту Махачкалы: «Вся наша община потрясена подлым преступлением – двойным терактом в Дагестане. Всего полгода назад мы были свидетелями бесчинств террористов в махачкалинском аэропорту и в Хасавъюрте: и вот новое нападение, еще более страшное, с многочисленными жертвами.

Мой народ хорошо знает, что такое международный терроризм. Носители той же человеконенавистнической идеологии не раз убивали моих единоверцев и соплеменников на Ближнем Востоке, в Европе и на американском континенте. Порой они прикрываются националистическими, сепаратистскими или даже религиозными лозунгами – но цель у них всегда одна: убить как можно больше невинных людей, а у остальных посеять в сердцах страх и недоверие".

Пресс-служба ФЕОР