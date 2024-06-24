Запад пересек свою же красную линию — эксперт КНР об ударах по территории РФ

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Западные страны пересекли свою же красную линию и перестали выступать против ударов по России оружием, предоставляемым Украине в качестве военной помощи. Такое мнение высказал корреспонденту ТАСС эксперт из Центра изучения России при Восточно-китайском педагогическом университете в Шанхае Чжэн Жуньюй.

«Больше нет тех изначально установленных ограничений, согласно которым Украина не может использовать предоставляемое ей в качестве военной помощи западное оружие для нанесения ударов по России. Это означает, что подобные атаки повторятся», — сказал он, указав на то, что таким образом Запад пытается посеять панику среди населения России и повлиять на отношение граждан к конфликту.

Такие атаки с украинской стороны эксперт назвал неприемлемыми и обратил внимание на то, что подобные действия «не имеют стратегического и практического военного значения», а больше говорят о том, что Украина старается продемонстрировать свои усилия Западу в тот момент, когда ей нужны успехи на поле боя. «Удары по гражданским объектам, особенно те, которые направлены против гражданских лиц, уже приобрели окраску терроризма. Это [терроризм] при любых условиях и обстановке. Это неприемлемо», — сказал Чжэн Жуньюй.

«Нападение на Крым — это то, что Украина делала и будет делать дальше, поскольку удары по России в этом направлении для Украины более удобны и оставляют пространство для маневра», — констатировал эксперт.

23 июня Украина совершила атаку на гражданскую инфраструктуру Севастополя тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. Четыре ракеты были сбиты, подрыв пятой произошел над городом. По словам губернатора Севастополя Михаила Развожаева, в результате атаки погибли четыре человека, в том числе двое детей. Более 150 человек пострадали.