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Температуры ниже нормы прогнозируются в регионах Поволжья и Астрахани — Вильфанд

11:00 26.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Области Приволжского федерального округа, а также Астраханскую область ожидает температура, которая будет на 4-6 градусов ниже нормы. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Действительно холодная погода, 4-6 градусов ниже нормы в Приволжском федеральном округе: Саратовская, Самарская, Пензенская [области] <…> Это самый континентальный район европейской части страны, за счет затока холодных воздушных масс, температуры там около 20 градусов, 19-24 градусов. Это прохладная погода для этого региона», — сказал Вильфанд.

Он уточнил, что аналогичные погодные условия ожидаются и в Астраханской области. В регионе наблюдается заметное понижение нормы, температура составляет 23-28 градусов, что на 5 градусов ниже нормальных температурных значений.

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