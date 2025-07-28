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НОВОСТИ

В Таиланде в ходе конфликта с Камбоджей погибли 22 человека, еще 140 ранены

15:00 28.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

По меньшей мере 14 мирных жителей и 8 военнослужащих погибли в Таиланде в ходе вооруженного конфликта в приграничных с Камбоджей районах, еще 140 человек ранены. Об этом говорится в заявлении таиландского правительства.

По его данным, среди военных зафиксировано 103 раненых. Число эвакуированных с приграничной территории местных жителей превысило 139,6 тыс. Наибольшее количество людей покинуло таиландские провинции Сисакет, Сурин и Убонратчатхани.

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