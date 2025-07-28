Российские войска освободили Бойковку и Бельгийку в ДНР

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские войска освободили населенные пункты Бойковка и Бельгийка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск „Центр“ активными действиями освободили населенные пункты Бойковка и Бельгийка Донецкой Народной Республики», — сообщили там.