Российские войска освободили Бойковку и Бельгийку в ДНР
14:32 28.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские войска освободили населенные пункты Бойковка и Бельгийка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Подразделения группировки войск „Центр“ активными действиями освободили населенные пункты Бойковка и Бельгийка Донецкой Народной Республики», — сообщили там.
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