Более 1,3 тыс. госуслуг в РФ можно сейчас получить онлайн — Григоренко
15:12 26.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Свыше 1,3 тысячи государственных услуг в России на сегодняшний день можно получить в электронном виде. и с каждым днем их количество будет возрастать. Об этом сообщил вице-премьер — руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко в эфире телеканала «Россия-24».
«Более тысячи госуслуг на сегодняшний день уже можно получить в электронном виде. Если брать точно, то более 1,3 тысячи. С каждым днем это количество увеличивается», — сказал он.
Григоренко добавил, что сейчас на портале «Госуслуги» зарегистрировано более 100 млн уникальных пользователей.
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