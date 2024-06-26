Более 1,3 тыс. госуслуг в РФ можно сейчас получить онлайн — Григоренко

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Свыше 1,3 тысячи государственных услуг в России на сегодняшний день можно получить в электронном виде. и с каждым днем их количество будет возрастать. Об этом сообщил вице-премьер — руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко в эфире телеканала «Россия-24».

«Более тысячи госуслуг на сегодняшний день уже можно получить в электронном виде. Если брать точно, то более 1,3 тысячи. С каждым днем это количество увеличивается», — сказал он.

Григоренко добавил, что сейчас на портале «Госуслуги» зарегистрировано более 100 млн уникальных пользователей.