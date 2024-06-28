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В Китае считают, что USADA стремится подорвать мировой антидопинговый порядок

11:32 28.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Антидопинговое агентство США (USADA) пытается подорвать мировой антидопинговый порядок, используя для этого дело китайских пловцов. Об этом говорится в заявлении Китайского антидопингового агентства (CHINADA).

26 июня в Конгрессе США прошли слушания по антидопинговому делу китайских пловцов, по итогам которого его представители призвали Всемирное антидопинговое агентство (WADA) предоставить все необходимые документы, связанные с этим случаем. Также глава USADA Трэвис Тайгарт заявил о сокращении финансирования WADA на 2025 год со стороны США.

«Последние заявления серьезно подорвали репутацию CHINADA, WADA и глобальной антидопинговой системы, говорится в заявлении. — Намерение USADA манипулировать этим делом в политических целях совершенно очевидно, что противоречит принципам честности, правосудия и неподкупности, которые, как утверждается, они отстаивают. USADA стремится подорвать отлаженный мировой антидопинговый порядок, над созданием которого усердно работало антидопинговое сообщество, и встряхнуть или даже подорвать глобальную систему антидопингового управления, которая предназначена для того, чтобы одинаково служить спортсменам во всем мире. Мы решительно отвергаем такой шаг и выступаем против него».

«Во время слушаний [в Конгрессе США] глава USADA говорил вне контекста, используя эмоциональную и политическую риторику и простые предубеждения, выступил с враждебными нападками на антидопинговую работу Китая, обвинил китайских спортсменов в преднамеренном применении допинга без какой-либо фактической основы и очернил CHINADA и Всемирное антидопинговое агентство за совместное „сокрытие“ положительных тестов китайских пловцов. Что касается запроса о пересмотре материалов дела, то его целью является незаконный доступ к информации, содержащейся в материалах дела, и несанкционированное раскрытие ее средствами массовой информации, включая New York Times и ARD, а затем формирование искаженных и вводящих в заблуждение выводов посредством так называемого обзора и расследования с уже предвзятым суждением с целью достижения цели — политизации дела. Такой запрос, не имеющий под собой никаких правовых оснований, является нарушением Всемирного антидопингового кодекса и законных прав и интересов спортсменов. Мы никогда не примем запрос о публикации материалов дела, поданный USADA и некоторыми членами Конгресса США, и мы решительно выступаем против наглого запроса о возобновлении расследования», — добавили в CHINADA.

20 апреля газета The New York Times сообщила, что пробы 23 китайских пловцов, принимавших участие в Олимпиаде в Токио в 2021 году, дали положительный результат на триметазидин. Позднее WADA заявило, что не наказало спортсменов за нарушение антидопинговых правил перед Олимпиадой в Токио, так как не смогло опровергнуть информацию Китайского антидопингового агентства о непреднамеренности попадания запрещенного вещества в организмы спортсменов. Глава USADA назвал эту новость прискорбной, а действия WADA — разрушительными для спорта, обвинив Всемирное антидопинговое агентство и Китайское антидопинговое агентство в намеренном сокрытии положительных результатов допинг-тестов.

Китайская сторона заявила, что пловцы приняли запрещенное вещество непреднамеренно и в небольших количествах, так что против них не требуется предпринимать каких-либо действий. Расследование Китайского антидопингового агентства предположило, что инцидент произошел из-за испорченных продуктов питания. В своем отчете китайские следователи описали, сколько лучших пловцов страны остановились в одном отеле на соревнованиях внутри страны в последние дни 2020 года и первые дни 2021 года. 25 апреля WADA назначило независимого прокурора для проверки дел китайских пловцов. В USADA призвали реформировать WADA после случившегося с китайскими пловцами, а Конгресс США потребовал от WADA документы по делу китайских пловцов. Глава WADA Витольд Банька обвинил USADA в нежелании улучшить собственную антидопинговую систему.

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