Редакция NYT рассказала, какую «лучшую услугу» может оказать США Байден

09:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американский лидер Джо Байден должен отказаться от участия в президентских выборах в ноябре. Такое мнение содержится в редакционной статье газеты The New York Times по итогам прошедших 27 июня первых теледебатов Байдена и экс-президента США Дональда Трампа.

В ней отмечается, что Демократическая партия должна «признать, что Байден не может продолжать участие в [предвыборной] гонке, и начать искать другого [кандидата], который сможет занять место Байдена и одержать победу над Трампом в ноябре». «Это лучшая услуга, которую Байден может оказать стране, которой он благородно служил на протяжении долгого времени», — убеждены в газете.