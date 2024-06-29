ФПА готовит законопроект об ответственности за препятствия работе адвокатов
09:20 29.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Законопроект о введении уголовной ответственности за воспрепятствование работе адвокатов готовят в России, его скоро представят Министерству юстиции. Об этом в интервью ТАСС на полях XII Петербургского международного юридического форума сообщил вице-президент Федеральной палаты адвокатов (ФПА) Денис Лактионов.
«ФПА сформировала рабочую группу, которую возглавляет адвокат Евгений Рубинштейн. Ее задача состояла не только в разработке жизнеспособной нормы закона [об уголовной ответственности за воспрепятствование деятельности адвоката], но и в сборе юридической базы о случаях нарушения прав адвокатов. По моим сведениям, текст законопроекта доработан», — сказал он. Лактионов уточнил, что затем документ будет представлен Министерству юстиции России. После этого ФПА определит, каким способом проект будет внесен в Государственную думу.
НОВОСТИ
- 10:05 24.01.2024
- КНДР запустила несколько крылатых ракет в сторону Желтого моря — Рёнхап
- 09:32 24.01.2024
- Жители Николаева отмечают большие колонны техники ВСУ, идущие в сторону Херсонской области
- 09:05 24.01.2024
- Силы ПВО РФ перехватили 4 украинских дрона над Орловской областью
- 20:00 23.01.2024
- ВМФ РФ получит первый боевой ледокол «Иван Папанин» в этом году — главком
- 17:00 23.01.2024
- В подконтрольном Киеву городе Херсоне вновь слышны взрывы
- 14:32 23.01.2024
- ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по объектам ВПК Украины
- 13:00 23.01.2024
- Удар ВС РФ по Киеву и Харькову нельзя считать ответом на удар ВСУ по Донецку — Песков
- 12:32 23.01.2024
- НАТО подписала контракт на $1,2 млрд на закупку боеприпасов калибра 155 мм
- 12:05 23.01.2024
- Белгородскую область атаковали более десяти украинских беспилотников за сутки
- 10:20 23.01.2024
- В Белоруссии началась штабная тренировка Вооруженных сил — Минобороны
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать