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ФПА готовит законопроект об ответственности за препятствия работе адвокатов

09:20 29.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Законопроект о введении уголовной ответственности за воспрепятствование работе адвокатов готовят в России, его скоро представят Министерству юстиции. Об этом в интервью ТАСС на полях XII Петербургского международного юридического форума сообщил вице-президент Федеральной палаты адвокатов (ФПА) Денис Лактионов.

«ФПА сформировала рабочую группу, которую возглавляет адвокат Евгений Рубинштейн. Ее задача состояла не только в разработке жизнеспособной нормы закона [об уголовной ответственности за воспрепятствование деятельности адвоката], но и в сборе юридической базы о случаях нарушения прав адвокатов. По моим сведениям, текст законопроекта доработан», — сказал он. Лактионов уточнил, что затем документ будет представлен Министерству юстиции России. После этого ФПА определит, каким способом проект будет внесен в Государственную думу.

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