Россияне купили 84 млн кв. м жилья с помощью льготной ипотеки на новостройки
11:05 01.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Около 84 млн кв. м жилья было приобретено в России с помощью льготной ипотеки на новостройки за время действия госпрограммы. Об этом сообщили в ДОМ.РФ.
«На июнь 2024 года включительно по программе „Льготная ипотека“ было куплено порядка 84 млн кв. м жилья», — говорится в сообщении.
Отмечается, что по числу и объему выданных льготных ипотечных кредитов в топ-10 регионов вошли Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Тюменская область, Свердловская область, Республика Татарстан, Новосибирская область, Ленинградская область и Ростовская область. Средний размер кредита по программе — 3,8 млн руб.
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