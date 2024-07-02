В России зафиксировали 28 температурных рекордов для 1 июля — «Фобос»

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Порядка 28 значений максимальной температуры за всю историю метеонаблюдений в первый день июля зафиксировали в России. Об этом сообщил в своем телеграм-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Всего по стране было зафиксировано 28 небывалых за всю метеоисторию 1-го июля значений максимальной температура, из них пять рекордов было установлено в таких региональных центрах, как Херсон — плюс 35,9 градуса (предыдущий — плюс 34,7 градуса в 2017 году), Псков — плюс 34,3 градуса (предыдущий — плюс 30,7 градуса в 2022 году), Чита — плюс 34,1 градуса (предыдущий — плюс 33,8 градуса в 2022 году), Санкт-Петербург — плюс 33,2 градуса (предыдущий — плюс 31,9 градуса в 2022 году), Орел — плюс 31,5 градуса (предыдущий — плюс 31,1 градуса в 1964 году)», — написал он.

Синоптик уточнил, что в Москве на базовой метеостанции ВДНХ воздух разогрелся до плюс 30,2 градуса, а в центре города, на Балчуге, до плюс 32,1 градуса. При этом в Подмосковье единственным местом, где был зарегистрирован температурный рекорд, стала Коломна. Там столбики термометров достигли плюс 32,2 градуса (предыдущий рекорд — плюс 30,8 градуса в 1999 году).