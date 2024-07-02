10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Идеи Евросоюза не воодушевляют население государств — членов сообщества, у европейских народов усиливается обеспокоенность по поводу средств, потраченных на военную поддержку Украины. Об этом заявил депутат греческого парламента, бывший премьер-министр страны Антонис Самарас, выступая на презентации книги «Секретные папки Караманлиса» журналиста Манолиса Коттакиса. Выступление политика распространило Афинское Македонское агентство новостей (ANA-MPA).

«После нескольких лет усилий кажется, что Европейский союз не воодушевляет население государств-членов, — сказал Самарас. — Как было видно на европейских выборах [в Европарламент], люди голосуют не с мыслью об общем европейском будущем. Они решают, исходя из национальных критериев, не одобрять или одобрять свое правительство. Явка на европейских выборах — даже если она всегда ниже, чем на национальных выборах — приобретает особое значение. Потому что Европа сейчас участвует в своеобразной военной конфронтации между Россией и Западом». Политик отметил, что европейские граждане не имеют ощущения, что исход этой конфронтации определит их будущее. «Наоборот, с каждым днем усиливается обеспокоенность народов Европы по поводу того, стоит ли тратить миллиарды, идущие на военную поддержку Украины. Особенно в то время, когда дипломатических усилий их лидеров по мирному разрешению кризиса становится все меньше и меньше», — подчеркнул экс-премьер.