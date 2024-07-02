В Москве побит 134-летний температурный рекорд
17:40 02.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Рекорд 1890 года побит в Москве, температура 2 июля составила 32 градуса. Ранее максимальным показателем для этого дня был 31,9 градуса, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«2 июля в Москве побит рекорд 134-летней давности. На метеостанции ВДНХ зафиксировано 32 градуса», — сказал он.
Вильфанд добавил, что около 15:00 в районе Балчуга температура поднялась до 33,2 градуса.
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