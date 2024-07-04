ООН необходимо реформировать для укрепления ее авторитета — декларация ШОС

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Всеобъемлющая реформа ООН за счет привлечения к ее работе развивающихся стран необходима, чтобы повысить авторитет международной организации. Об этом говорится в Астанинской декларации совета глав государств ШОС, подписанной в казахстанской столице.

«Государства-члены отметили, что для укрепления авторитета и эффективности ООН важно обеспечить представленность развивающихся стран путем всеобъемлющей реформы ООН», — отмечается в документе, опубликованном на сайте Кремля.