Общественная палата Москвы: жители столицы должны иметь возможность всех видов голосования

12:45

Члены Общественной палаты Москвы на заседании комиссии по развитию гражданского общества и общественного контроля провели дискуссию, обсудив голосование, которое планируется в сентябре. Напомним, жителям мегаполиса предстоит выбирать депутатов Московской городской думы и муниципальных депутатов Троицкого и Новомосковского административного округов. Общественники обсуждали способы волеизъявления, которыми должны быть доступны избирателям.

По словам председателя комиссии по развитию гражданского общества и общественному контролю Общественной палаты Москвы Вадима Ковалева, важно предоставить москвичам все возможные инструменты голосования – как в онлайн-формате, так и очно, на избирательном участке. Ковалев обратил внимание на рост популярности онлайн-голосования и электронного голосования с помощью терминалов, установленных в местах очного голосования. Согласно его данным, в ходе первого онлайн-голосования, проводившегося в трех избирательных округах на прошлых выборах в Мосгордуму, участвовали примерно 10 тыс. человек, а на выборах мэра Москвы в 2023 году в электронном формате голосовали уже более 2,7 млн горожан.

По данным заместителя председателя Московской городской избирательной комиссии Дмитрия Реута, все меньше избирателей желают голосовать с помощью бумажных бюллетеней, поскольку считают удобным и быстрым способом голосование онлайн и посредством терминалов. В частности, когда в Москве проходило первое общегородское онлайн-голосование, в ходе плебисцита по поправкам в Конституцию, дистанционно отдали свой голос около 20% участников процесса. А через три года, на выборах мэра Москвы, в электронном формате голосовали уже более 80% избирателей.

«Мы предлагаем, конечно же, дать избирателю возможность выбирать любой удобный именно для него способ голосования, - заявил Реут. – Мы безусловно, принимаем на себя обязанность по обеспечению бумажным бюллетенем каждого желающего избирателя, но с учетом востребованности электронного и онлайн-голосования предлагаем организовать голосование бумажным бюллетенем по предварительному заявлению».

Как заявил Реут, разумным представляется вариант, в рамках которого москвичи, которые хотят воспользоваться бумажным бюллетенем, должны обратиться в свою территориальную избирательную комиссию дней за 30 до дня голосования с соответствующим заявлением с просьбой предоставить им возможность проголосовать с использованием бумажного избирательного бюллетеня.

Вадим Ковалев предложил с учетом распространенности цифровых сервисов подавать подобное заявление через портал mos. ru и увеличить срок его подачи до 45 суток.

Как считает глава управления по развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко, предложение сделать голосование с помощью бумажного бюллетеня заявительным не приведет к возникновению каких-то технических сложностей. «Это также упростит и ускорит голосование на участках, – считает Костырко. – Можно организовать процесс так, чтобы те, кто придет голосовать электронно, напрямую шли к терминалу и не тратили время на формальности с членом УИК. Но нужно понимать, что подав заявку на голосование бумажным бюллетенем, сделать свой выбор с помощью терминала уже не получится. То есть отдать свой голос можно будет только на участке по месту постоянной регистрации».