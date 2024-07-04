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Токаев назвал исключительно важной роль России в ШОС

16:32 04.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия играет исключительно важную роль в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече в формате «ШОС плюс» в Астане.

После выступления президента РФ Владимира Путина глава республики отметил, что конструктивные предложения российского лидера имеют большое значение с учетом «исключительно важной роли России в ШОС».

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