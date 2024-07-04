«Мосволонтер» подготовил обучающий курс для всей семьи — Сергунина
16:26 04.07.2024
Столичный Ресурсный центр «Мосволонтер» подготовил обучающий интенсив, приуроченный к Году семьи, участвовать в котором смогут мамы, папы, бабушки и дедушки, а также дети от 10 лет. Интенсив «Включайся. Семья» состоится 6 июля, накануне Дня семьи, любви и верности. По словам заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной, за 10 лет к обучающим программам “Мосволонтера” уже присоединились более 88 тыс. горожан.
«Занятия в семейном формате организуют с учетом разного возраста слушателей, чтобы интересно было и взрослым, и детям. Добрые дела помогают укрепить отношения с близкими и служат хорошим примером для подрастающего поколения», — считает Сергунина.
В рамках интенсива перед его участниками будут выступать общественники, тренеры и амбассадоры сообщества «Волонтеры Москвы», которые расскажут работе ресурсного центра и возможностями портала mosvolonter.
Планируется, что занятие начнет интерактивная разминка – участники смогут обсудить определенную тему сначала между родителями и детьми, а потом в каждой возрастной группе. После этого взрослые обсудят со спикерами важность личного примера и способы вдохновить ребенка на добрые дела. Дети будут участвовать в «Добром уроке» - им расскажут, как присоединиться к школьному добровольческому отряду, в каком возрасте можно стать волонтером. Также слушатели узнают, как волонтерство помогает в учебе, профессии. Финалом будет игра-квест - семьи попробуют выполнять задания и применять полученные знания на практике. По итогам обучения слушатели получат сертификаты, взрослые обзаведутся методическим пособием «Путеводитель волонтера Москвы», а дети — «Азбукой волонтера».
Отметим, что за 10 лет в волонтерских проектах города участвовали более 10 тысяч семей, которые помогали в проведении благотворительных акций, спортивных, культурных и других событий.
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