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У Patriot не вышло не только защитить объекты, но и самих себя — командующий ПВО РФ

10:00 05.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Поставленные Украине американские зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot в условиях спецоперации оказались неспособны не только прикрыть объекты, но и защитить сами себя. Об этом сообщил командующий войсками ПВО-ПРО — заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами (ВКС) Андрей Семенов.

В своей статье он отметил, что российские средства ПВО в ходе спецоперации подтвердили возможность отражать удары любых средств нападения противника. «<…> В отличие от разрекламированных ЗРК Patriot, поставленных Украине странами НАТО, оказавшихся, по опыту СВО, неспособными не только прикрыть назначенные объекты, но и противостоять современным российским средствам поражения, то есть защитить самих себя», — добавил он.

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