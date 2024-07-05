Половина выпускников 11-х классов 2024 года планируют поступать в вузы — Голикова
10:05 05.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Половина выпускников 11-х классов, которые окончили школу в этом году, планируют поступать в высшие ученые заведения. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой по итогам совещания с президиумом Российского союза ректоров по вопросу разработки национального проекта «Кадры».
«В этом году закончили школу более 635 тысяч выпускников 11-х классов, и не менее половины из них планирует поступать в вузы. В 2024 году контрольные цифры приема составляют 621 321, из них на целевое обучение предусмотрено более 145 тыс. мест. В этом году впервые прием на целевое обучение организован с использованием платформы „Работа России“. Сегодня там зарегистрировано свыше 113 тыс. предложений от работодателей на подготовку специалистов с высшим образованием», — говорится в сообщении.
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