Визит в РФ произошел по инициативе Орбана и был предложен позавчера — Песков
16:12 05.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Будапешт был инициатором визита премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Россию, предложение поступило буквально два дня назад. Об этом заявил журналисту ВГТРК Павлу Зарубину пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Это была инициатива венгерской стороны, — рассказал представитель Кремля. — Буквально позавчера поступило предложение о проведении такого визита».
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