Визит в РФ произошел по инициативе Орбана и был предложен позавчера — Песков

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Будапешт был инициатором визита премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Россию, предложение поступило буквально два дня назад. Об этом заявил журналисту ВГТРК Павлу Зарубину пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это была инициатива венгерской стороны, — рассказал представитель Кремля. — Буквально позавчера поступило предложение о проведении такого визита».