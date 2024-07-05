Новый премьер Британии посвятил свою первую речь исключительно внутренней повестке
17:00 05.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Новый премьер-министр Великобритании, лидер Лейбористской партии Кир Стармер пообещал работать над национальным обновлением и сосредоточиться на самых насущных для страны внутренних вопросах.
«Страна решительно проголосовала за изменение, за национальное обновление, за возвращение политики служения обществу», — сказал 61-летний глава правительства. Стармер пообещал построить новые школы и доступное жилье, которое он назвал «элементом надежды для рабочих людей». «С уважением и смирением я приглашаю вас поддержать это правительство служения», — заметил премьер.
В своей речи перед черной дверью резиденции на Даунинг-стрит, 10 Стармер ни словом не упомянул вопросы международной политики, полностью посвятив ее внутренней повестке.
НОВОСТИ
- 17:12 05.07.2024
- Путин заявил, что обсудил с Орбаном возможные пути урегулирования на Украине
- 16:35 05.07.2024
- Сбер получил наивысший ESG-рейтинг от АКРА
- 16:32 05.07.2024
- НАТО не хочет «Минска-3», НАТО хочет, чтобы Украина могла сдерживать РФ — Столтенберг
- 16:12 05.07.2024
- Визит в РФ произошел по инициативе Орбана и был предложен позавчера — Песков
- 16:00 05.07.2024
- Зимбабве полностью освободится от доллара США к середине 2026 года — президент
- 15:32 05.07.2024
- Еврокомиссия считает визит Орбана в Россию «неправильным»
- 15:12 05.07.2024
- Позиции ряда стран Запада провоцируют третью мировую войну — Эрдоган
- 15:08 05.07.2024
- Сбер запустит операционную модель для подбора оператора кол-центра по нейропрофилю
- 15:05 05.07.2024
- В Казани проведут первую в мире международную конференцию по вычислительной оптимизации ICOMP 2024
- 15:00 05.07.2024
- Лидер лейбористов Кир Стармер вступил в должность премьер-министра Великобритании
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать