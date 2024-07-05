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НОВОСТИ

Новый премьер Британии посвятил свою первую речь исключительно внутренней повестке

17:00 05.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Новый премьер-министр Великобритании, лидер Лейбористской партии Кир Стармер пообещал работать над национальным обновлением и сосредоточиться на самых насущных для страны внутренних вопросах.

«Страна решительно проголосовала за изменение, за национальное обновление, за возвращение политики служения обществу», — сказал 61-летний глава правительства. Стармер пообещал построить новые школы и доступное жилье, которое он назвал «элементом надежды для рабочих людей». «С уважением и смирением я приглашаю вас поддержать это правительство служения», — заметил премьер.

В своей речи перед черной дверью резиденции на Даунинг-стрит, 10 Стармер ни словом не упомянул вопросы международной политики, полностью посвятив ее внутренней повестке.

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