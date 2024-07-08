Путин и Моди встретились в неформальной остановке в Ново-Огарево

20:10 Источник: Интерфакс

Президент РФ Владимир Путин в своей резиденции в Ново-Огарево встретил премьер-министра Индии Нарендру Моди, который в понедельник прибыл в Россию с официальным визитом.

В первый день визита Путин и Моди пообщаются неформально, основная рабочая часть состоится во вторник.

Как сообщил ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, у лидеров в ходе неформальной встречи будет "возможность пообщаться со свободной повесткой дня один на один".

Переговоры Путина и Моди во вторник ожидаются в полдень. "Будет беседа в узком составе, будут российско-индийские переговоры в формате официального завтрака", - рассказал Песков.