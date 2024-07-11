Сербия присутствует на саммите НАТО как нейтральная страна — глава МИД

22:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Делегация Сербии присутствует на саммите НАТО в Вашингтоне в роли независимой и нейтральной в военном плане страны, являющейся при этом партнером альянса. Об этом заявил министр иностранных дел Сербии Марко Джурич в разговоре с журналистами-соотечественниками.

«Сербия находится здесь как независимая, нейтральная в военном отношении страна, партнер Североатлантического альянса и участник программы „Партнерство ради мира“ на протяжении нескольких десятилетий. Страна проводит свою внешнюю политику с уважением к различным субъектам международного сообщества. Мы здесь, потому что мы твердо верим в силу диалога, и это не просто слова, особенно в то время, когда мир сталкивается с вызовами, которых не было практически сто последних лет», — отметил Джурич.

«Единственный способ решения проблем — это диалог. Если маленькая Сербия сможет внести хоть какой-то вклад посредством своего присутствия на форумах, где обсуждается глобальная безопасность и важные мировые проблемы, мы всегда будем там», — заключил сербский дипломат.