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Сербия присутствует на саммите НАТО как нейтральная страна — глава МИД

22:00 11.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Делегация Сербии присутствует на саммите НАТО в Вашингтоне в роли независимой и нейтральной в военном плане страны, являющейся при этом партнером альянса. Об этом заявил министр иностранных дел Сербии Марко Джурич в разговоре с журналистами-соотечественниками.

«Сербия находится здесь как независимая, нейтральная в военном отношении страна, партнер Североатлантического альянса и участник программы „Партнерство ради мира“ на протяжении нескольких десятилетий. Страна проводит свою внешнюю политику с уважением к различным субъектам международного сообщества. Мы здесь, потому что мы твердо верим в силу диалога, и это не просто слова, особенно в то время, когда мир сталкивается с вызовами, которых не было практически сто последних лет», — отметил Джурич.

«Единственный способ решения проблем — это диалог. Если маленькая Сербия сможет внести хоть какой-то вклад посредством своего присутствия на форумах, где обсуждается глобальная безопасность и важные мировые проблемы, мы всегда будем там», — заключил сербский дипломат.

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