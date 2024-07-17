Следующие два-три месяца могут стать для ВСУ самыми тяжелыми в этом году — ABC News

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженным силам Украины (ВСУ) становится все труднее противостоять российским силам в зоне СВО, следующие два-три месяца могут оказаться для них самыми тяжелыми в этом году. Об этом сообщил телеканал ABC News со ссылкой на экспертов.

Телеканал отмечает, что полугодовая задержка в поставках американской военной помощи Украине, возобновившихся в конце апреля, создала возможность для наступления российских сил в зоне СВО. ВСУ же, опоздав с возведением оборонительных линий, теперь пытаются остановить последовательное продвижение ВС РФ, превосходящих их в качестве экипировки и численности личного состава. По словам военного аналитика вашингтонского Фонда Карнеги (признан в РФ иноагентом) Майкла Кофмана, следующие два-три месяца могут стать для Украины «самыми тяжелыми в этом году».

По данным телеканала, военные эксперты сходятся во мнении, что в нынешних условиях Россия одержит верх в затяжном конфликте с Украиной, если только ВСУ не нанесут неожиданный удар. Однако, по их словам, украинские силы не смогут перейти в контрнаступление по меньшей мере до конца года.