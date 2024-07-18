Пленум подтвердил исключение экс-министра обороны Ли Шанфу из Компартии Китая

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Центральный комитет Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) подтвердил решение об исключении из рядов КПК бывшего министра обороны генерала Ли Шанфу. Об этом говорится в коммюнике, опубликованном по итогам 3-го пленума ЦК КПК 20-го созыва.

«Пленум рассмотрел и принял доклад Военного совета Центрального комитета Коммунистической партии Китая о рассмотрении серьезных нарушений дисциплины Ли Шанфу <…> и подтвердил дисциплинарные меры, которые были приняты Политбюро ЦК и привели к его исключению из партии», — уточняется в нем.

Пленум также подтвердил исключение из рядов КПК бывшего командующего стратегическими ракетными войсками (СРВ) Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Ли Юйчао и экс-начальника штаба СРВ Сунь Цзиньмина.

В октябре 2023 года Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (парламент) объявил о снятии Ли Шанфу с должности министра обороны. В июне текущего года он был исключен из партии.