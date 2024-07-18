Петр Толстой: Команда ЕР на выборах депутатов Мосгордумы объединяет силы лучших профессионалов

18:40

Выдвинутые «Единой Россией» на выборы депутатов Мосгордумы кандидаты – это компанда из лучших профессионалов разных сфер, заявил секретарь регионального отделения партии, вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой. «Наша команда кандидатов – это команда мэра Москвы Сергея Собянина. Каждый участник этой команды – профессионал в своем деле, действительно уважаемый, известный в городе», – отметил он на заседании политического совета Московского регионального отделения ЕР.

Как отмечает Попов, в собранной команде есть предприниматели, журналисты, юристы, ученые, экономисты, специалисты в сфере ЖКХ, образования, медицины, спорта, культуры, молодежные активисты и крайне важно, что такие разносторонние люди объединились, чтобы решать общие задачи.

«Каждый участник команды мэра может внести предложения в предвыборную программу, опираясь на свой опыт», – полагает Толстой.



Как уже сообщала «Независимая газета», 18 июля Мосгоризбирком сообщил о завершении регистрации кандидатов, которые будут участвовать в предстоящих осенью выборах депутатов Московской городской думы (МГД) восьмого созыва. Выборы пройдут 6-8 сентября. Избиратели Троицкого и Новомосковского административного округа в эти дни будут также выбирать муниципальных депутатов, подробности они могут узнать на странице МГИК. Информацию о выборах в МГД – 2024 избирателям предоставляют и политические партии, например городское отделение «Единой России», городское отделение КПРФ и другие.

Горожане смогут голосовать как онлайн, так и на избирательных участках. Для голосования бумажным бюллетенем нужно будет подать специальную заявку на сайте mos.ru.

