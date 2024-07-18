Венгрия поможет Словакии в защите воздушного пространства

20:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Венгрия согласилась продлить меры по защите словацкого воздушного пространства в связи с отсутствием у Братиславы комплексов ПВО и военной авиации из-за действий прошлого правительства страны, передавшего их Украине. Об этом заявил президент Словакии Петер Пеллегрини в ходе визита в Будапешт.

«Я очень рад, что на следующей неделе мы сможем приветствовать первые два F-16 на территории Словацкой Республики, которые постепенно возьмут под свой контроль воздушное пространство, но до конца 2025 года мы все еще будем зависеть от помощи Венгерской Республики», — приводит слова Пеллегрини портал Teraz. Глава словацкого государства также подчеркнул, что Словакия в настоящее время не имеет средств ПВО и собственной военной авиации, поскольку прежнее правительство передало в качестве помощи Украине истребители МиГ-29 и зенитные комплексы без адекватной компенсации.