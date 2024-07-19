Число погибших в протестах в Бангладеш возросло до 50
14:32 19.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Не менее 50 человек погибли в результате продолжающихся акций протеста против системы квотирования на государственные должности в Бангладеш. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на данные медиков.
Ранее сообщалось о 39 погибших, сотни человек ранены.
Всего в больницах разных городов Бангладеш со вторника умерли 50 человек. Только в пятницу в протестах погибли пятеро манифестантов.
Правоохранительные органы применяют для разгона демонстраций резиновые пули и водометы. Участники акций протеста выходят на улицы с палками, железными прутьями и камнями. Многие из них одеты в мотоциклетные шлемы. Над столицей страны — Даккой — замечены военные вертолеты. На улицы выведена бронетехника. Телевизионные новостные каналы прекратили выход в эфир, мобильный интернет отключен, система телекоммуникационной связи с другими странами нарушена. Школы, колледжи, университеты закрыты.
Протесты в Бангладеш начались ранее в этом месяце после того, как сотни студентов частных и государственных вузов в разных городах республики выступили против квот на трудоустройство для родственников борцов за свободу — участников войны за независимость 1971 года. Их сочли дискриминационными. Почти 32 млн молодых людей не имеют работы или профессионального образования в стране с населением 170 млн. Они считают, что власти делают недостаточно для борьбы с безработицей.
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