Штаб Трампа начал готовиться к выходу Байдена из предвыборной гонки еще в мае — Politico

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Предвыборный штаб экс-президента США Дональда Трампа еще в мае начал готовиться к выходу действующего главы государства Джо Байдена из президентской гонки. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на документ, подготовленный членами команды Трампа.

По информации издания, сотрудник штаба Трампа еще в мае, за месяц до оказавшихся провальными для Байдена теледебатов, разослал ключевым помощникам бывшего американского лидера 11-страничный документ под заголовком «Секретный черновик». В нем были изложены вероятные сценарии, согласно которым однопартийцы Байдена выдвигают кандидатом в президенты другого демократа. В частности, в тексте говорилось о возможном выходе хозяина Белого дома из предвыборной гонки. «Происходит что-то, после чего у Джо Байдена и [демократов] не остается другого выбора, кроме как выдвинуть [другого кандидата] на замену на съезде или на специальной встрече Национального комитета Демократической партии», — отмечается в документе.

Как сообщает Politico, в нем также описывалось, каким образом демократы могли бы «устроить восстание» на съезде партии и сорвать выдвижение Байдена. Одним из сценариев предусматривалось, что делегаты съезда, которые скептически относятся к политике администрации США в отношении палестино-израильского конфликта, могли пойти против своих однопартийцев и проголосовать против выдвижения Байдена.

В другом документе штаба Трампа от 27 мая содержится обзор статей в прессе, в которых также содержались предположения о возможном выдвижении альтернативного кандидата от Демократической партии. В нем назывались имена потенциальных кандидатов, включая вице-президента США Камалу Харрис.