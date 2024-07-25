Япония в 30 раз нарастила число учений с НАТО — Патрушев

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число совместных военно-морских учений Японии с НАТО и другими союзниками США в этом году выросло в 30 раз. Такие цифры привел помощник президента РФ Николай Патрушев в интервью «Российской газете».

«Обозначая себя региональной структурой, заинтересованной в стабильности в Североатлантическом регионе, в действительности же [НАТО] постоянно расширяется, и в настоящее время ее внимание привлекает Азиатско-Тихоокеанский регион. Здесь в качестве главной своей опоры альянс назначил Японию, давно контролируемую Вашингтоном, в том числе с помощью размещенных американских военных баз. С начала 2024 года количество двусторонних учений военно-морских сил Японии с флотом стран НАТО и других военных союзников США в 30 раз превысило число учебных маневров за этот же период минувшего года», — отметил он.

Патрушев также обратил внимание на планы по дальнейшему укреплению «индо-тихоокеанской четверки», в которую входят Япония, Южная Корея, Австралия и Новая Зеландия. «Руководством НАТО заявлено, что деятельность „четверки“ будет носить якобы невоенный характер в морском и киберпространстве. На самом деле министерство обороны США заинтересовано в совместном с этими странами производстве оружия, а также обслуживании натовских кораблей и самолетов», — указал он.