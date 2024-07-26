Financial Times написала об «удивительном буме» потребительских расходов в России

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

В России отмечается «удивительный бум» потребительских расходов, которому поспособствовали государственные расходы, инвестиции в оборонную промышленность и поддержка других секторов, таких как сельское хозяйство, инфраструктура и рынок недвижимости. Об этом сообщила газета Financial Times (FT) cо ссылкой на экспертов, для которых подобный экономический сценарий оказался полной неожиданностью.

По данным издания, представители розничной торговли и потребительского бизнеса «спешат отреагировать на этот растущий экономический спрос» в условиях, когда расширяются торговые сети и «процветает внутренний туризм». Из-за санкций спрос на авиарейсы в России «резко увеличился». Возможно, «впервые авиакомпаниям стало выгодно летать по России», говорится в публикации.

В числе сегодняшних реалий FT называет и рост спроса в частных школах, увеличение продаж произведений искусства на внутреннем российском рынке. В аукционных домах РФ в первой половине 2024 с молотка ушло больше лотов, чем в любом другом году до начала СВО.

Реальная заработная плата выросла в России почти на 14%, а потребление товаров и услуг — примерно на 25%, пишет газета. В этом году ожидается дальнейший рост реальной заработной платы на 3,5%. «Реальные зарплаты стремительно растут <…> В РФ есть люди, которые до полномасштабного конфликта почти ничего не зарабатывали <…> и у которых внезапно появились очень большие деньги», — приводит издание слова эксперта по российской экономике из Немецкого института международных отношений и безопасности Яниса Клюге.